플랫폼9-엠트리아이앤씨, ‘우리동네씨이오’ 플랫폼 기반 상생발전 MOU 체결

모바일 창업 콘텐츠 '우리동네씨이오'를 개발한 ㈜플랫폼9(대표: 이민구)과 디지털 통합 마케팅 전문기업 엠트리아이앤씨 주식회사(대표: 김종열)가 비즈니스 모델 개발과 운영 활성화를 위한 MOU(Memorandum of Understanding)를 체결했다.

엠트리아이앤씨와 플랫폼9은 MOU 체결을 통하여 ‘우리동네씨이오’의 애플리케이션 사용자 증대를 위한 공동 프로젝트 기획과 예비 창업자와 파트너 사업자를 연결하는 광고 및 홍보 방안 마련을 위한 협업을 적극적으로 추진할 계획을 밝혔다.

플랫폼9이 운영중인 ‘우리동네씨이오’는 창업 정보 제공 서비스로, 예비 창업자들에게 창업 준비부터 운영까지 정보성 콘텐츠를 담고 있는 자영업자를 위한 플랫폼 서비스이다. 우리동네씨이오 어플리케이션을 통해 예비 창업자는 프랜차이즈 브랜드 정보를 효율적으로 비교 및 분석할 수 있고, 창업과 운영에 필요한 다양한 콘텐츠를 제공받을 수 있다.

엠트리아이앤씨 김종열 대표는 이날 “오랜 기간 프랜차이즈 가맹 본사와 가맹점을 운영하는 소상공인들을 위해 펼쳐온 마케팅 활동을 통해 축적한 경험을 살려 ‘우리동네CEO’의 이용 활성화와 성공적인 비즈니스 모델 구축에 최선의 노력을 기울이겠다”며, 이번 MOU를 통해 장기적으로는 소상공인과 파트너사들의 영업 활동에 필요한 다양한 마케팅을 지원할 계획을 밝혔다.

엠트리아이앤씨는 각종 매스 미디어와 소셜 미디어를 아우르는 미디어 비즈니스와 미디어를 활용한 차별화 된 광고와 홍보, 마케팅 서비스와 컨설팅 서비스를 제공하는 디지털 통합 마케팅 전문 기업으로 50여 개 파트너사를 보유하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr