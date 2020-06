속보[아시아경제 김가연 기자] 유럽중앙은행(ECB) 크리스틴 라가르드 총재는 유럽지역의 경제성장률이 올해 마이너스 8.7%에 달하고 내년에는 5.2% 성장할 것으로 전망한다고 4일(현지시간) 밝혔다.

