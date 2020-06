국토교통과학기술진흥원, 코로나-19 관련 연속적인 헌혈 동참

국토교통과학기술진흥원(원장 손봉수, 이하 국토교통진흥원)이 지난 2월에 이어 이달 1일부터 5일 간 ‘코로나-19 관련 헌혈 캠페인’(이하 캠페인)을 연속적으로 실시했다고 4일 밝혔다.

이번 캠페인은 코로나-19 사태 장기화로 인한 헌혈이 급감하면서 혈액수급 위기극복에 힘을 보태기 위해 대한적십자사의 헌혈버스에서 진행되었으며, 연속적인 헌혈에 보다 많은 임직원이 동참하도록 국토교통진흥원 노동조합(노조위원장 경제운)도 캠페인 홍보를 적극 지원하였다.

특히, 임직원은 ‘생활 속 거리두기’ 행동 수칙에 따라 헌혈 캠페인 동안 참여자의 일정 간격 줄서기, 마스크 착용, 손 소독, 체온 측정 등 감염병 예방 수칙을 철저히 준수하며 헌혈에 동참하였다.

손봉수 원장은 “이번 헌혈 참여가 혈액수급 위기극복에 도움이 되길 바라며, 코로나-19 극복을 위해 다양한 봉사활동 등에 적극 동참하겠다”라는 희망의 메시지를 전달했다.

한편, 국토교통진흥원은 코로나-19 극복 관련 자발적 기부, 헌혈 운동 동참 등을 통해 지역사회의 어려움을 함께 나누기 위해 노력하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr