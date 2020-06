[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 올해 봄 전남의 한 주택에 침입해 피해자를 성폭행하고 달아난 50대 용의자가 경찰에 붙잡혔다.

전남지방경찰청은 3일 50대 남성 A씨를 강간 등 혐의로 긴급 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 올해 봄 전남 한 주택에 침입해 피해자를 성폭행하고 달아난 혐의를 받고 있다.

경찰은 주변 CCTV를 통해 A씨가 범행이 일어난 심야시간대 사건 현장 근처를 배회한 사실을 포착했으며 피해자들이 목격한 인상착의가 A씨와 비슷한 점 등을 근거로 수사를 진행 중인 것으로 알려졌다.

또 경찰은 A씨가 과거 전남에서 발생한 성폭력 사건들과 연관됐을 개연성도 확인하고 있다.

경찰은 범행 현장에서 발견된 유전자(DNA) 정보와 A씨의 DNA를 대조해 조사 중인 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨의 행적과 여죄 등을 조사해 구속영장 신청을 검토할 방침이다.

