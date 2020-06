속보[아시아경제 김수완 기자] 3일 日 교토통신이 외무성 소식통 인용해 보도한 내용에 따르면 모테기 외무상은 강경화 장관이 제안한 기업인(비즈니스 관계자)들에 대한 입국제한의 조기 완화 요청을 사실상 거부한 것으로 알려졌다.

