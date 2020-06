159년 전통을 이어오고 있는 바세츠아이스크림(Product of USA)의 위례점이 리뉴얼 오픈 했다고 밝혔다.

바세츠아이스크림 위례점은 이미 한차례 오픈을 했었으며 최근 리뉴얼을 통해 새로운 모습으로 다시 오픈 했다. 리뉴얼의 중점은 내부 인테리어와 신메뉴를 중점으로 보다 고급스러운 모습이 떠오르고 있다.

모던한 디자인을 통해 고급스러운 느낌을 선사하는 위례점은 코로나 사태를 비롯해 매장내 손소독제를 항상 구비하고 있으며 방역에도 힘쓰고 있다.

또한 리뉴얼을 준비하면서 바세츠아이스크림의 다양한 신메뉴를 공부해 바세츠 본연의 맛을 떠오르게 하고 있으며 바세츠 본사의 적극적인 도움으로 성황리에 재탄생 하게 됐다.

바세츠 관계자는 “이번 위례점을 시작으로 점주들의 걱정과 근심을 잡아주고 싶었다” “점주들과 함께 상생할 수 있는 착한 기업이 되겠다”고 전했다.

