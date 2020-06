박명수가 추천하는 카페창업 브랜드 벌툰, 예쁜 인테리어로 고객만족도 UP!

요즘 뜨는 프랜차이즈로 예비창업자들의 눈길을 끌고 있는 카페브랜드가 있다. 바로 박명수가 대표모델로 활동중인 만화카페창업 브랜드 벌툰이다.

만화카페는 일반카페와 수익구조가 다르다는 점이 특징이다. 일반카페의 경우 고객이 음료 1잔을 계산하고 오래 앉아 있을수록 회전율이 낮아져 매출에도 크게 영향을 끼치다 보니 우후죽순 생겨나는 일반 카페들이 폐업률이 높다.

하지만 만화카페의 경우에는 고객이 시간당 요금으로 계산되다 보니 고객이 오래 머물수록 매출은 높아지는 구조로 되어 있으며, 추가로 커피와 음식까지 시켜 먹을 수 있는 시스템이다 보니 높은 매출의 창업 아이템이라 카페창업 대안으로 떠오르고 있다.

- 고객들에게 인기 높은 만화카페 벌툰

먼저 벌툰은 만화와 카페가 만난 복합문화공간으로 1시간에 2,400원이라는 저렴한 비용으로 만화책, 오락기, 보드게임, 마사지 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 곳이다. 특히 젊은 층 사이에서 핫플레이스로 알려진 곳으로 인기가 많다. 유명 유튜버, 인플루언서들도 방문하여 벌툰에서 먹방 콘텐츠를 촬영하거나, 데이트하는 모습들을 올려 백만 조회 수가 넘어갈 정도로 크게 사랑받고 있다.

특히 예쁜 2020년 신상 인테리어로 주목받고 있는 벌툰은 SNS상에서도 “예쁜 인테리어”, “사진 찍고 싶은 인테리어” 등 다양한 후기들이 올라오며 인기가 더해지고 있다.

- 2020년 신상 카페인테리어 `파리지앵`

특히 2020년 출시된 `파리지앵` 신상 인테리어는 유럽 파리를 연상케 하는 고급 인테리어로 여행속에서 느낄 수 있는 힐링을 만화카페 벌툰에서 함께 즐길 수 있게 만들어진 컨셉이다.

전체적으로 네이비 컬러를 기반으로 베이지 계열의 색감을 더해 밤이 오기 전의 아늑한 분위기를 연출했다. 또한 파리 상점가의 분위기와 잘 어울리는 파스텔 컬러를 사용하여 생동감 있는 분위기와 특유의 따스함을 제공하여 고객들이 매장 방문시 사진을 찍어 갈 수 있는 포인트가 된다는 평이다.

2020년에 벌툰을 오픈한 가맹점들은 파리지앵 신상 인테리어로 오픈하고 있으며 대부분이 인테리어 만족도가 높아 계약으로 이어진 것들이 대부분이라고 전했다.

- 사업설명회에서 공개하는 무인결제 시스템, 키오스크

이제는 선택이 아닌 필수가 되어버린 무인화로 인해 카페창업 대표 브랜드 벌툰은 인건비가 들지 않는 키오스크 무인기계를 입구에 도입하면서 연간 약 30,000,000원의 인건비 절감이 가능하며 직원 1명으로도 운영이 가능한 만화카페 시스템을 최적화시켰다.

- 6월 9일 화요일 오후 1시 이색사업설명회 개최

벌툰은 카페창업을 준비하는 예비창업자들을 위해 무인으로 만화카페가 운영되는 방법과 실제 매장의 인테리어 구성 등을 벌툰 신촌점 매장에서 직접 보여드리고 체험하는 사업설명회를 6월 9일 화요일 오후 1시에 진행한다고 밝혔다.

특히 커피빈 6년 경력에 벌툰 매장만 수십 개 관리 중인 카페창업의 신화 ‘박서희 초대 강사’의 진행으로 카페창업의 현 상황, 실제 벌툰 가맹점들의 매출부터 순수익, A급 점포추천, 일반 카페와 다른점 등 인터넷에 없는 고급 창업정보들을 무료로 제공 할 예정이라 한다.

그뿐만 아니라 벌툰 베스트 메뉴 시식, 실제 매장체험, 인증샷 이벤트, 등 재미난 이벤트적인 요소들이 첨가된 프로그램들로 구성이 되어 있어 카페창업을 준비하는 예비창업자들에게는 꼭 한 번쯤은 방문해봐야 할 사업설명회!’라고 입소문이 퍼지고 있다.

또한 만화카페 벌툰 이색사업설명회에 방문해주시는 예비창업자분들께서 위생적인 설명회를 들을 수 있도록 청결한 환경 유지를 위해 손 소독제 배치, 매시간 매장 내부청소를 진행하며 위생 강화에 철저히 신경을 쓰고 있다고 전했다.

현재 만화카페창업 대표브랜드 벌툰은 전국에 약 70개 이상의 가맹점을 개설하였으며 예비창업자들을 위해 무료 사업설명회를 개최하여 예비창업주들에게 정보제공 및 맞춤 상담의 도움을 주고 있다. 이외에 아이센스리그PC방, 치킨의 민족, 스터디카페 초심, 꼬치의 품격 등의 다양한 브랜드가 함께 운영되고 있는 대형 프랜차이즈 기업이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr