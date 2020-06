홍석천, 딸 주은 "사랑해" 고백에…"우리 딸내미" 애정 드러내

[아시아경제 김연주 인턴기자] 방송인 홍석천이 딸 주은 양과 화기애애한 대화를 주고받았다.

홍석천은 2일 자신의 인스타그램에 "내 고향에서 강연을 마치고 서울 올라가는 길에 엄마 아빠 얼굴 뵈러 들렀다. 주무시지도 못하고 아들 밥 챙겨야 한다고 늦은 밤까지 기다리시는 엄마 아빠. 30분 정도 짧은 만남 바로 작별"이라는 내용의 글을 올렸다.

그러면서 "내 소중한 엄마 아빠 가족들과 충분히 시간 갖는 게 얼마나 소중한 일일지 지금은 깜빡깜빡 까먹고 산다. 가치 있고 의미 있게 살아야 하는데 그게 참 힘들다. 사랑해요 울 엄마 아빠"라고 썼다.

글과 함께 공개된 사진에는 홍석천이 어머니가 차려준 집밥을 배경으로 셀카를 찍고 있는 모습이 담겼다.

특히 이를 본 홍석천의 딸 주은 양이 "사랑해"라는 댓글을 남겼고, 이에 홍석천이 "우리 딸내미"라고 댓글을 남기며 애정을 드러냈다.

앞서 딸 주은 양은 지난달 방송된 채널A 예능 프로그램 '아이콘택트'에 홍석천과 함께 출연한 바 있다.

한편 홍석천은 지난달 24일 방송된 MBC '구해줘 홈즈!'에 출연했다.

