[아시아경제 성기호 기자] 이란 보건부가 2일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 전날보다 3117명 늘어 15만7562명이 됐다고 발표했다. 이란에 일일 신규 확진자수가 3000명이 넘은 것은 3월 31일 이후 두 달여 만에 처음이다.

이란의 일일 신규 확진자는 3월 28일 3186명으로 정점을 찍은 뒤 빠르게 하락해 지난달 2일 802명까지 떨어졌다.

하지만 2일 다시 3000명을 넘으면서 재확산이 본격화하는 모양새다.

코로나19가 가장 심각했던 3월 말에는 이란 당국이 봉쇄 조처를 강화하는 흐름이었다면 4월 말부터는 이를 단계적으로 완화한 터라 코로나19가 더 확산할 수 있다는 우려도 커지고 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr