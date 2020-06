서울과 가장 가까운 자리에 둥지 튼 ‘포천 모아엘가 리더스파크’ 6월분양

-포천 新 주거벨트 맨 앞에 위치한 포천 모아엘가 리더스파크

-포천 모아엘가 리더스파크, 포천 新 주거벨트의 프리미엄을 누리다

-포천 모아엘가 리더스파크, 서울 20분대로 진입 가능



다양한 교통 호재를 맞은 포천 新 주거벨트가 전국적으로 주목을 받고 있다. 특히, 포천 新 주거벨트 내에서 서울과 가장 인접한 자리에 위치한 포천 모아엘가 리더스파크가 6월 분양한다는 소식을 알려 더욱 눈길을 끌고 있다.

- 고속도로 개통으로 서울 20분대 진입 가능

포천 모아엘가 리더스파크의 위치는 포천 新 주거벨트 포천2지구 2블록으로, 포천 新 주거벨트 내에서도 제일 앞자리에 속한다. 특히, 포천 모아엘가 리더스파크는 43번, 87번 국도와 인접해 있어 인근 지역으로의 이동이 편리하고, 세종포천고속도로(구리~포천) 개통으로 서울을 20분대로 진입할 수 있는 최적의 위치다. 또한, 포천에서 남양주 화도로 이어지는 수도권 제2순환고속도로(2023년 개통 예정)도 인근에 위치한 소흘 분기점을 통해 쉽게 접근 가능하다. 서울 도심은 물론 수도권 지역으로의 이동도 훨씬 편리해져 생활의 편의성이 더욱 향상될 것으로 보인다.

- 지하철 7호선 양주 옥정~포천 연장 본궤도에 올라

포천 모아엘가 리더스파크가 위치한 포천 新 주거벨트는 지하철 7호선 연장이라는 교통 호재를 맞아 더욱 이목이 집중되고 있다.

지하철 7호선 연장 사업의 일환인 ‘도봉산포천선(옥정~포천 구간)사업’은 지난해 국가예비타당성조사 면제와 사업계획 적정성을 검토 받았으며 현재 기본계획 수립 용역을 시작으로 오는 2028년 준공을 목표로 사업을 추진 중이다.

도봉산포천선이 개통되면 경기 북동부지역과 서울 도심 간의 거리가 확 좁혀지면서 접근성이 크게 향상될 전망이다. 특히 우수한 주거환경을 갖췄음에도 서울 접근성이 낮아 저평가 받은 포천은 이 사업의 직접적인 수혜를 입으면서 시장 내 재평가는 물론 주목도도 더욱 커지고 있다.

- 다양한 생활 인프라를 누릴 수 있는 포천 구도심과 인접

서울과 인근 지역으로의 이동뿐만이 아니다. 포천 모아엘가 리더스파크는 포천 구도심과의 거리도 인접해 있다. 포천 모아엘가 리더스파크는 포천시청을 5분대로 이동할 수 있으며, 하나로마트ㆍ이마트 등의 대형마트와 병원, 포천 중앙시장 등 포천 시내의 여러 상업 시설과 인접해 있어 다양한 생활 인프라를 누릴 수 있다. 또한, 포천천 수변공원이 아파트 단지와 가까워 최근 주거 트렌드로 떠오르고 있는 ‘공세권’(공원이 인접해 있어 자연 친화적이고 쾌적한 환경을 누릴 수 있는 주거 지역)아파트로도 주목을 받고 있다.

한편, 6월 분양 예정인 포천 모아엘가 리더스파크는 경기도 포천시 어룡동 21-4번지에 위치하며, 지하 1층~지상 20층 전용면적 59㎡~84㎡ 6개동 총 517가구로 조성된다.

