견본주택 성황리 오픈한 제주 ‘연동 백강 스위트엠Ⅰ’

-코로나 19 대비 철저한 매뉴얼로 방문객 호평 이끌어

오픈 전부터 뜨거운 관심을 받았던 ‘연동 백강 스위트엠Ⅰ’이 지난 30일 성황리에 견본주택을 오픈하고 본격적인 분양에 나섰다. 특히, 방문객의 건강과 안전을 최우선에 두고 코로나 19를 대비해 철저한 매뉴얼을 적용했다. 입장 전 마스크 착용과 손소독은 필수이며 비접촉식 체온계로 발열 체크를 거쳐야만 입장할 수 있도록 하였고 방역 소독도 철저히 진행해 방문객으로부터 호평을 받았다.

제주에서 연동은 교통, 문화, 교육, 행정, 사법, 금융의 중심지이자 이마트, 롯데마트, CGV, 누웨마루 거리 등이 인접한 생활의 중심지로서 제주의 강남이라 불린다. 이러한 프리미엄 입지 조건 덕에 제주도민에게는 기회가 되면 한번쯤 살고 싶은 곳으로 손꼽히고 있다.

‘연동 백강 스위트엠Ⅰ’에 대한 관심이 높아지는 이유는 바로 연동, 노형동에서는 좀처럼 찾아보기 힘든 신규 분양 아파트로 희소가치가 매우 높고 인근 아파트 시세와 비교해 역대급 분양가로 가격 경쟁력까지 뛰어나기 때문이다. 거기에 6월 준공 예정인 제주 드림타워 복합리조트 비전의 최대 수혜 아파트로 미래가치까지 우수하다.

분양 시점 자체도 호재로 꼽힌다. 국토부 발표에 따르면 오는 8월부터 수도권에서 과밀억제권역과 성장관리권역, 지방 광역시에서는 도시지역의 민간택지에서 건설ㆍ공급되는 주택의 전매제한 기간이 기존 6개월에서 소유권 이전 등기 시까지로 강화되기 때문이다. 예비 청약자에게 전매제한 규제 강화를 피할 수 있는 다시 없는 기회가 될 전망이다.

설계에서 무상옵션까지 프리미엄 아파트로서 자부심도 높였다. 4Bay 혁신설계(일부 제외)로 채광 및 통풍이 좋으며, 공간 활용을 극대화해 주거형 오피스텔(전용 84㎡)에서는 찾아볼 수 없었던 최대 30.12㎡(84A 타입 기준)의 넓은 서비스면적을 제공하고, 지상과 지하 2층에 100% 자주식 주차장을 적용했다. 전 세대 시스템 에어컨, 스타일러, 3연동 중문, 광파오븐, 하이브리드 인덕션, 전동 빨래 건조대 등 차별화된 무상옵션과 전용면적 57㎡~84㎡의 선호도 높은 중소형 평형대는 입주자의 만족도를 높여줄 것으로 보인다.

‘연동 백강 스위트엠Ⅰ’은 견본주택에서 6/7(일) 건조기, 제습기 등 다양한 경품을 제공하는 행사를 진행한다. 견본주택은 제주특별자치도 제주시 청사로 77, 정부제주지방합동청사 바로 옆에 위치해 있으며 현장은 제주특별자치도 제주시 연동 253-36번지 외 1필지이다.

