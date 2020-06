김해 장유서 누리는 대단지 프리미엄 ‘이안 센트럴포레 장유’ 9일 1순위 청약 실시

-많은 가구 수 품은 대단지, 경제성과 주거편의성 누릴 수 있어

-대우산업개발, ‘이안’ 브랜드로 1,347가구 대단지 선보여 주목

-8일 특별공급, 9일 1순위, 10일 2순위 청약 진행



분양시장에서 1,000가구 이상 대단지 아파트에 이목이 쏠리고 있다. 대단지 아파트는 거주 인구가 많은 만큼 규모의 경제를 통한 관리비 절감은 물론, 단지 내 다양한 커뮤니티 시설이 배치돼 있다. 또한 유동인구가 풍부하기 때문에 단지 인근 각종 상업, 편의시설 등 우수한 주거환경을 갖춰 적은 가구 아파트 대비 입주민들의 주거 만족도가 높다.

이처럼 뛰어난 주거 편의성을 누릴 수 있는 대단지 아파트는 실수요자들의 선호도가 높아 청약 시장에서 매년 흥행을 이어가고 있다.

청약홈에 따르면 지난해 11월 공급한 '무등산 자이앤어울림 1단지'는 청약경쟁률 40.22대 1로 1순위 마감됐다. 단지는 지하 3층~지상 31층, 22개동, 전용면적 59~130㎡ 총 1,505가구다. 광주에서 보기 힘든 대단지로 분양 당시 많은 관심을 받았으며 인근으로 이마트, 메가박스 등이 있어 생활편리시설 이용이 편리하다는 점에서도 높은 평가를 받았다.

올해에도 대단지 인기를 대단했다. 지난 2월 경기 수원시 매교동 일원에서 공급된 ‘매교역 푸르지오 SK VIEW’에는 총 15만6,505명의 청약자가 몰렸으며 수원 지역 내 최다 청약자 수를 기록했다.단지의 경우 총 3,603가구의 대규모로 이와 걸맞은 다양한 커뮤니티 시설을 선보여 실수요자들의 높은 호응을 얻었다.

부동산 전문가는 “입주민들이 많은 대단지 아파트는 내외부 생활 인프라가 탄탄하게 구축돼 있어 주거 환경이 우수할 뿐만 아니라 관리비 등 고정 지출비가 소규모 단지에 비해 저렴해 실속 있는 자산으로 평가 받는다”며 “여기에 드넓은 녹지 공간까지 더해진다면 주택시장에서의 가치는 더욱 상승할 것”이라 전망했다.

이 가운데 푸르른 녹지가 감싸 안아주는 대단지 아파트가 신규 분양 중에 있어 수요자들의 관심을 받고 있다. 대암산으로 둘러싸인 ‘이안 센트럴포레 장유’는 총 1,347가구 대단지로 구성된다. 단지 내 다양한 테마의 녹지공간을 통해 에코 생활을 만끽할 수 있으며, 단지 외곽에는 산책로가 만들어져 자연과 조화로운 삶을 영위할 수 있다.

'이안 센트럴포레 장유'는 탁월한 생활 인프라를 갖추고 있다. 반경 1.5km 내에 메가병원, 롯데마트(장유점), CGV(김해장유점) 등 생활편리시설이 자리 잡고 있으며, 도보 10분 거리에 능동초ㆍ중, 김해삼문고가 있어 교육 여건이 우수하다.

시공사인 대우산업개발이 김해 장유 신도시에 ‘이안’ 브랜드를 선보인다는 점도 돋보인다. 지난 2003년 모든 가치가 ‘이 안(내부)’에 존재한다는 뜻을 담은 친환경 아파트 브랜드 ‘이안’을 런칭한 이후, 남다른 자부심으로 ‘대우이안 아파트’ 건설에 심혈을 기울이고 있다.

규모는 지하 3층~지상 24층, 17개 동, 전용면적 59~84㎡이다. 특히 ‘이안 센트럴포레 장유’는 스마트폰으로 원격 조종이 가능한 홈네트워크 시스템을 적용할 예정이며, 라이프 스타일에 따라 다양한 목적으로 사용할 수 있는 팬트리, 드레스룸 등 수납공간을 제공해 공간 활용도를 높인 것이 특징이다.

‘이안 센트럴포레 장유’는 6월 8일(월) 특별공급을 시작으로 9일(화) 1순위, 10일(수) 2순위 청약을 실시할 예정이다. 당첨자 발표는 16일(화), 계약은 6월 29일(월)부터 7월 1일(수)까지 3일간 진행된다. 계약 10%, 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 제공해 내 집 마련 부담을 낮췄다.

‘이안 센트럴포레 장유’ 모델하우스는 경상남도 김해시 계동로 225번지 일원인 LG베스트샵 김해장유점 옆에 마련돼 있으며 2023년 3월 입주 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr