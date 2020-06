브랭섬홀 아시아, 유튜브 온라인 입학설명회 개최

제주특별자치도 영어교육도시에 위치한 국내 유일의 여자 국제학교 브랭섬홀 아시아 (Branksome Hall Asia)가 온라인 라이브 입학설명회를 개최한다. 브랭섬홀 아시아의 입학설명회는 6월 6일 토요일 11시에 유튜브 브랭섬홀 아시아 공식 채널)을 통해 생방송된다.

금번 온라인 입학설명회에서는 브랭섬홀 아시아에서 제공하는 교과 과정뿐만 아니라 대외 활동 및 학교 시설에 대한 정보도 제공하며, 브랭섬홀 아시아의 입학처장과 교장단이 직접 참여하여 실시간으로 질의응답의 시간을 갖는다.

유/초등과정은 남녀공학으로, 중학교부터는 여학교로 운영되는 브랭섬홀 아시아는 우수한 교과 과정과 대학 상담 프로그램을 통해 학생들의 진학 가이드 역할을 톡톡히 하고 있는데, 대학 진학뿐 아니라 진로에 대해 함께 고민하며, 진학 이후 학생이 갖고 있는 역량을 펼칠 수 있도록 준비시킨다. 일반적으로 졸업생의 95%는 예일, 컬럼비아, 브라운, 코넬, 케임브리지 등 전 세계 100대 대학으로부터 입학 허가를 받고 있다.

브랭섬홀 아시아는 3세부터 19세까지의 학생들에게 IB 커리큘럼을 제공하는 아시아 유일의 여학생 대상 전 과정 IB 국제학교다. IB 교육과정은 교과서에서 지식을 습득하고, 내용을 암기하는 교육방식과는 달리 학생들이 자유롭게 토론하고 탐구하며 스스로 사고할 수 있도록 교육하고 있다. 브랭섬홀 아시아는 우수한 IB 프로그램을 통해 학생 주도 교육을 실현하고 있는데, 이를 통해 학생의 사고력을 길러줄 뿐 아니라, 호기심을 자극해 배움을 즐기는 사람으로서 성장해 주도적으로 학습하고, 습득한 지식과 스킬을 실제 상황에서도 적용하여 더 나은 세상을 만들어 나갈 수 있도록 교육하고 있다.

브랭섬홀 아시아 교장 신디 럭 (Dr. Cinde Lock) 박사는 “입학설명회 유튜브 온라인 생중계를 통해 브랭섬홀 아시아 관련 유익한 정보를 편리하게 찾아볼 수 있도록 했다”라며, “특히 문제 해결에 초점을 두고 디지털 리터러시 교육과 전인재적 교육을 통해 미래의 리더를 육성하고 있는 브랭섬홀 아시아에 대해 알 수 있는 유익한 기회가 되길 바란다.”고 말했다.

온라인 입학설명회에 대한 정보 및 학교에 대한 자세한 정보는 브랭섬홀 아시아 홈페이지 및 입학사무처를 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr