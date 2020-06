영어권 대학교 수업 교재에 ‘5·18’ 소개된다

특히 2016년 광주미디어아트페스티벌 당시 광주예고 학생들과 홍콩 출신 베를린의 미디어 예술가 아이작 청(Issac Chong)이 도청 앞 분수대에서 협업한 공공예술 퍼포먼스 ‘미래로부터의 한 목소리(One Sound of the Futures)’를 통해 5·18민주화운동 역사를 소개한다.

책의 제목은 ‘케임브리지 컴패니언 투 인터네셔널 시어터 페스티벌즈’(Cambridge Companion to International Theatre Festivals)(2020)로 올해 영미권의 저명한 연극 학자들이 유럽, 북미, 남미, 아프리카, 아시아 등 전 세계의 여러 지역의 연극 및 예술 축제를 총 열 다섯 챕터로 정리했다.