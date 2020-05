트위터 또 '경고 딱지'…트럼프, 즉각 "SNS사 면책권 박탈해야" 맞불

트위터는 앞서 지난 26일 우편 투표가 선거 조작으로 이어질 수 있다는 주장을 담은 트럼프 대통령의 트윗 2건 아래에 '팩트체크가 필요하다'는 취지의 경고 딱지를 붙인 바 있다. 이후 트럼프 대통령은 28일 통신품위법이 보장한 IT 기업에 대한 면책 혜택을 축소할 수 있는 행정명령에 서명했다.

