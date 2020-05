비플라이소프트, 미디어 모니터링&분석 서비스 '위고몬(WIGOMON)' 출시

위고몬은 AI와 인간지능을 결합해 데이터 기반 홍보&마케팅 의사결정을 위한 분석 및 인사이트를 제공하는데, 미디어 모니터링과 분석 서비스의 성공적인 결합을 위해 AI와 인간이 함께 협업하는 휴먼 인 더 루프(HITL:Human In The Loop) 기술 모델이 적용돼 보다 정확도 높은 빅데이터 분석이 가능하다.

AI 언어지능 ·인간지능 결합한 휴먼 인 더 루프(Human in the Loop) 모델로 개발