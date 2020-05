높은 신생 기업 증가폭 이어져 업무시설 수요 증가 예상돼… ‘덕은 리버워크’ 6월 분양 예정

현대 사회에서 산업구조가 대량생산 대량판매, 규모의 경제 등에서 개개인의 아이디어와 기술력이 중요한 산업구조로 바뀌기 시작하고 있다. 이에 신생 IT 기업 등이 늘어나면서 이들의 입주 수요를 감당할 수 있는 업무시설이 각광받고 있다.

