WHO 사무총장 "코로나19 대응 위해 밤낮으로 일해"

거브러여수스 사무총장은 22일(현지시간) 제147차 WHO 집행이사회에서 코로나19 발병이 보고된 이후 194개 회원국에 관련 정보와 기술적 지원을 지속해서 제공했고 정치적 연대를 촉구했다고 주장했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.