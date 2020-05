이젠아카데미컴퓨터학원, 취업 전망 좋은 모션그래픽(프리미어·애프터이펙트)·유튜브 영상편집 국민내일배움카드·취업성공패키지 추천

모션그래픽 영상편집 전문가가 회사에 취업을 목적으로 한다면 전문적인 영상 포트폴리오가 요구되지만, 유튜브에 데뷔하기를 희망한다면 영상편집 실력이 전문적일 필요는 없다. 새롭고 신선한 아이디어가 빛나거나 움짤(움직임이 있는 짧은 영상) 같은 영상이 오히려 대중의 관심을 높게 산다. 모션그래픽, 유튜브 영상편집은 대표적인 프로그램인 어도비 프리미어 프로(Adobe Premiere Pro), 어도비 애프터이펙트(Adobe After Effect)만 배워도 쉬운 컷펀집부터 다양한 효과를 적용한 영상을 만들 수 있으며 취업에 필요한 영상 포트폴리오를 준비하려면 입체감과 사실감을 보여주는 3D 맥스(3d-max)까지 배워 수준 높은 영상을 제작할 수 있다.

