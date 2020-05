시진핑 “코로나19 백신 세계적인 공공재…조사는 WHO가 주도”(종합)

아울러 외신에 따르면 시 주석은 “코로나19가 통제된 뒤 WHO 주도로 코로나19에 대한 전 세계적 대응에 대해 포괄적으로 검토하는 방안을 지지한다”고 말했다.

WHO 세계보건총회 회상회의서 밝혀 20억달러 지원도 약속