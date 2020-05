사진=제시카 인스타그램 캡처

[아시아경제 김수완 기자] 가수 제시카가 근황을 전해 누리꾼들의 관심이 쏠리고 있다.

15일 제시카는 "What's for dinner?"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제시카는 하늘색 체크 무늬 재킷을 입고 턱을 괸 채 미소 짓고 있다. 특히 레스토랑에서 와인을 마시며 여유를 만끽하고 있어 보는 이들의 부러움을 샀다.

이를 본 팬들은 "너무 예쁘다", "보고 싶어요", "아니 너무 사랑스럽잖아", "왜 이렇게 예뻐요" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 제시카는 지난해 10월 'Call Me Before You Sleep'을 발매하는 등 꾸준한 활동을 하고 있다. 또한, 그는 올가을 소설 '샤인' 출간을 앞두고 있다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr





