5월15일 오후2:40, ‘에브리봇’ 물걸레 로봇청소기 지에스홈쇼핑 방송

‘에브리봇 엣지’는 물걸레 전용 로봇청소기로, 회전식 걸레가 벽면 구석구석까지 힘차게 닦는 탁월한 청소 성능과 장애물 충돌 및 추락 방지 센서가 장착되었다. 또한 50건 이상의 특허를 보유한 에브리봇의 대표 모델로써 Made in Korea 로 해외 30여개 국가에도 수출된다.

