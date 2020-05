대우건설, ‘트릴리언트 반포’에 싱가포르 ‘가든스 바이 더 베이’ 조경 도입

그랜트 어소시에이츠는 반포천을 바로 옆에 두고 있다는 반포3주구의 특장점을 극대화하여, 반포천을 단지 안으로 끌어들이고 주변 자연녹지와 연계한 맞춤 조경설계를 준비했다. 또한 싱가포르에서 수많은 관광객들의 발길을 사로잡은 랜드마크인 “가든스 바이 더 베이(Gardens by the Bay)”를 설계한 그랜트 어소시에이츠는 ‘트릴리언트 반포’에 싱가포르의 명소를 그대로 옮겨놓았다. 싱가포르의 명소를 단지 안으로 그대로 가져온 “센트럴 가든 바이 더 스트림”은 반포3주구의의 명소가 될 것이다.

2012년 6월에 개장한 세계 최대 규모의 거대 식물원인 가든스 바이 더 베이Gardens by the Bay)는 크게 야외 정원(베이 사우스, 베이 이스트, 베이 센트럴)과 실내 정원(플라워 돔, 클라우드 포레스트)로 나뉘어져 전세계 각지에서 온 꽃과 식물들로 항상 관광객들의 눈길을 사로잡는 곳이다.