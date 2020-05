'막말'·'영남당' 이슈로 달궈진 원내대표 토론회…비대위는 "당선자 뜻"(종합)

◆원내대표 후보들이 보는 패인은…'집권 의지' vs '눈높이' = 이번 총선의 패인에 대해 주 후보는 "절박한 집권 의지가 없었다"고, 권영세 후보는 "국민 눈높이를 외면했다"고 지적했다. 대선 후보 발굴을 위해 '미스터 트롯'식 후보 발굴이 필요하다는 의견도 나왔다.

◆'경험' vs '새 리더십' = 주 후보는 8일 오전 국회 본관에서 열린 통합당 당선자총회에서 정견발표를 갖고 "이번 원내대표는 연습이나 시행착오가 없어야 한다. 압도적 수적 열세를 극복할 수 있는 풍부하고 치밀한 대여협상 경험과 전략 그리고 집요함이 필요하다"고 말했다.