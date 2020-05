[뷰티신상4]키스뉴욕 '마이뮤즈 컬렉션6'→꼬달리 '젤 클렌저'

착즙쥬스를 담은 클린뷰티 브랜드 ‘쥬스투클렌즈(Juice to Cleanse)’가 5월 가정의 달을 맞아 기프트세트를 출시했다.

토니모리, ‘바이오 EX 캡슐 앰플’ 출시

