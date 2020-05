[코끼리④] '책임론' 휘말린 WHO사무총장…팬데믹 선언부터 美와 설전까지

2017년 아프리카 출신으로는 처음으로 WHO 수장이 된 거브러여수스 사무총장은 예상치 못한 보건 위기에 빠르게 대응할 수 있도록 WHO를 개혁을 해왔다고 전문가들이 평가했다고 도이치벨레는 전했다. 직전 WHO 수장이었던 마거릿 챈 전 사무총장이 2013~2014년 에볼라 바이러스 확산 당시 빠르게 대응하지 못했다는 비판을 고려한 개혁이었다는 설명이다. 다만 도이치벨레는 거브러여수스 사무총장이 코로나19 사태에 논란 속 인물이 되었다면서 "코로나19 팬데믹이 그에게는 가장 큰 시험대가 될 것"이라고 전했다.

◆ 에티오피아 보건의료 혁명가에서 WHO 수장까지 = 에티오피아 출신의 거브러여수스 사무총장은 자국의 보건 시스템을 성공적으로 구축한 혁명가라는 평가를 받아왔다. 어린 시절 동생의 죽음을 계기로 감염병을 공부해 공중보건 전문가가 된 그는 2005~2012년 에티오피아 보건부 장관으로 재직하며 3개였던 의대를 33개로 늘리고 결핵, 말라리아, 에이즈 등에 따른 치명률을 최대 90%까지 낮췄다.

거브러여수스 사무총장은 트럼프 대통령의 비판에 코로나19 대응을 두고 정치쟁점화 하지 말라고 반박했다. 미국의 자금 지원 중단에 대해서는 유감을 표명하고 "미국은 제1의 기여자로 감사해하고 있다. 미국의 지원금은 생명을 구하고 각국의 보건 시스템을 구축하는 데 사용돼 왔다"고 강조했다. 미국의 WHO 기여금이 8억9300만달러(2018~2019년 기준)로 회원국 중 가장 크다는 점을 의식한 답변이다. 특히 미국에 감춘 것은 아무것도 없다면서 미 질병통제예방센터(CDC) 직원들과 WHO가 협력하고 있다는 점을 언급했다. 미국과의 갈등 국면에서 사임설도 흘러 나왔지만 그는 "밤낮으로 일해왔고 계속 일할 것이다. 옆을 돌아볼 여력이 없고 생명을 살리는 일에 집중하겠다"고 일축했다.

마스크 착용 효과를 두고도 거브러여수스 사무총장은 뒤늦게 발언을 뒤집기도 했다. WHO는 지난 2월 이후 지속적으로 마스크의 효과에 대한 증거가 없다고 해왔지만 지난달 초 "마스크 사용에 대한 증거를 연구하고 있다. 코로나19 전파 차단을 위해 마스크를 사용하는 것을 두고 논의하고 있다"고 발언했다. 데이비드 나바로 WHO 코로나19 특사는 지난달 13일 현 시점에서는 환자와 의료진, 물리적으로 거리를 둘 수 없는 환경에서 근무하는 노동자들에게 우선 마스크가 필요하다면서도 공공장소에서 마스크를 착용하는 데 익숙해져야한다고 강조하기도 했다.