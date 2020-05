KOTRA "코로나 이후 중국 시장 트렌드는 'H.O.M.E'"

KOTRA는 '포스트 코로나19 중국 유망 상품, 유망 서비스' 보고서를 통해 새로운 중국 비즈니스 트렌드에 발맞춘 제품 개발과 서비스 진출을 강조했다. KOTRA가 제시한 키워드 'H.O.M.E'는 헬스케어(Healthcare), 온라인(Online), 무인화(Manless), 홈코노미(Economy at Home)의 앞글자를 따서 만들어졌다.

