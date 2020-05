산업은행, 40조원 규모 '기간산업안정기금 설립준비단' 발족

지난 4일자로 출범한 '기간산업안정기금 설립준비단'은 성주영 수석부행장을 단장으로 기획조정부 등 기금 설립·운영, 재원조달 및 금융지원, 회계, IT 등 인프라 구축 관련 13개 부서장으로 구성돼 있다. 산은은 준비단을 통해 기금 설립 업무를 속도감 있게 추진할 계획이다.

