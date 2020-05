WHO의 두 얼굴…"게임중독은 병" VS "게임은 코로나 영웅"

WHO의 이 같은 행보는 게임을 질병이라고 규정했던 지난해 모습과 대조적이다. WHO는 지난해 5월 만장일치로 게임과몰입을 질병으로 규정하고 국제질병분류 제11차(ICD-11) 개정판에 게임이용 장애 질병코드를 부여했다. 그 후 1년도 안된 지난 3월 테드로스 아드놈 게브레에수스 WHO 사무총장은 자신의 트위터를 통해 "집에 있는 동안 음악 감상과 독서, 게임을 하자"며 게임을 코로나19 확산을 방지하기 위한 사회적 거리두기의 방안으로 제시했다.

테드로스 아드놈 게브레에수스 WHO 사무총장 [이미지출처=AP연합뉴스]

2019년 게임 질병코드 부여 이후 1년도 안돼 게임 장려 캠페인 정부가 언제 WHO 권고 받아들이냐에 따라 국내 도입 시기 정해져