황금연휴에 집안 꾸미기 관련 가전·가구 판매 늘었다

5일 롯데백화점에 따르면 이달 1일~3일 가구 매출은 전년동기대비 29% 증가했다. 가전과 홈패션 판매도 각각 26%, 23% 신장했다. 지난달에도 가구, 가전, 홈패션 매출은 각각 11%, 16%, 3% 늘었다. 특히 소파, 테이블웨어, 홈패션 등 가구와 TV, 컴퓨터 IT 가전과, 건조기, 의류관리기 등 건강가전제품의 매출이 꾸준히 증가 하고 있다. 바이프렌드, 세라젬 등 홈 헬스케어상품군의 매출은 100% 신장했다.

