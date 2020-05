강경화 장관, '코로나19 대응' 기금 조성 국제회의 참석…75억 유로 조성 목표

유럽연합(EU) 집행위원회 주도로 개최된 회의에는 우리나라를 포함해 약 40개 공여국, 국제연합(UN), 세계보건기구(WHO), 세계은행(WB) 등 국제기구, 빌&멜린다게이츠재단, 감염병혁신연합(CEPI: Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), 세계백신면역연합(Gavi, the Vaccine Alliance) 등이 참여했다. 백신·치료제·진단제품 개발을 위한 기여 의사를 밝힌 국가는 프랑스, 독일, 영국, 이태리, 노르웨이 등 유럽국가 20여개국과 한국, 중국, 일본, 캐나다, 호주, 멕시코, 남아공, 터키, 사우디, UAE 등이다.

