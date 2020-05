[슬기로운 저축생활⑤]짠돌이·짠순이를 위한 변명

[아시아경제 김민영 기자] 짠돌이와 짠순이는 표준어다. ‘구두쇠처럼 매우 인색한 사람’을 비유한 말이다. 어감상 그리고 사회적 통념상 부정적 이미지와 맞닿는다. 한때 욜로(YOLO·you only live once)라는 말이 유행하면서 젊은층 사이에 짠돌이와 짠순이는 자신에게뿐 아니라 남에게도 폐를 끼치는 존재로 치부되기도 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.