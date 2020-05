"'NO재팬'이라더니" 어린이날 선물 '동물의 숲'…선택적 불매운동 논란

국내 품절사태는 일본 언론에도 보도되기도 했다. JB프레스 등 현지 매체는 "한국이 사회적 거리 두기를 실시하고 있는 가운데, 3천 명이 넘는 사람들이 닌텐도를 구매하기 위해 몰려들었다"고 보도했다. 해당 소식을 접한 일본 누리꾼들은 기사 댓글과 SNS 등을 통해 "'노 재팬'이라더니 그건 어디 갔나", "'NO JAPAN' 하루도 성공 못 해" 등 반응을 보이며 조롱을 이어갔다.

5일 어린이날 맞아 닌텐도 '동물의 숲' 인기 시민들 "선택적 불매운동 지양" vs "불매 동참, 개인 자유" 서경덕 "최소한의 자존심은 지키길" 비판