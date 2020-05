"삼성전자, 장기적으론 긍정적…서버 투자 속도 둔화는 부담"

반도체 부문은 하반기 서버 투자 속도가 둔화될 가능성이 있어 이익 성장이 다소 주춤할 것으로 관측된다. 다만 장기적으로는 상승세를 보일 것으로 판단된다. 이승우 연구원은 “언택트 확산은 결국 첨단 IT 기기와 반도체 수요 증가를 가속하는 요인이 될 것”이라고 강조했다.

올해 연간 실적은 매출 229조9000억원, 영업이익 30조5000억원, 순이익 23조9000억원으로 추정된다. 영업이익과 순이익은 지난해 같은 기간보다 10%상승할 것으로 보인다. 부문별 영업이익으로는 반도체 18조9000억 원, 디스플레이 1조9000억원, IT 모바일 8조원, 소비자가전 1조7000억원을 기록할 것으로 예상된다.

2분기 실적은 매출액 51조8000억원, 영업이익 6조2000억원을 기록할 것으로 추정된다. 서버 D램 가격 상승 지속과 환율 강세로 반도체 영업이익은 5조3000억원을 기록할 것으로 판단된다. 반면 디스플레이 부문은 영업손실 5000억원을 기록해 적자폭이 확대될 것으로 보인다. 2분기에 반영될 것으로 예상된 1회성 이익이 하반기로 미뤄졌기 때문이다. 이외에 IT 모바일은 1조3000억원을 기록할 것으로 추정되고, 소비자가전(3000억원), 하만(-2000억원)으로 추정된다.

1분기 삼성전자는 매출액 55조3000억원, 영업이익 6조4500억원을 기록해 전년동기 대비 각각 6%, 3%를 기록했다. 순이익은 4조8800억원을 기록해 같은 기간 3% 줄었다. 부문별로는 반도체 부문이 4조원을 기록했고, IT 모바일(2조6500억원), 소비자가전(4500억원), 디스플레이(-2900억원)로 나타났다.