리니지2M, 29일 대규모 업데이트…왕좌 탈환 노린다(종합)

엔씨는 29일 리니지2M의 '크로니클 II 베오라의 유적' 업데이트를 실시한다고 28일 밝혔다. 이날 온라인 미디어 간담회 '더 넥스트 크로니클(The Next Chronicle)'을 진행하며 주요 콘텐츠를 미리 공개했다.

