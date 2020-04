아시아경제 청년취업아카데미 취업 특화과정 연수생 모집

특히 IT, SW, 금융, 제조, 서비스 분야의 70여개 협력기업 인사부서장과 실무진이 채용 시기에 맞춰 사전에 교육장을 방문해 교육참가 연수생을 대상으로 교육평가 및 현장면접을 통해 취업 기회를 제공한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.