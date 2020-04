"제발 트림 소리 좀 안 나게" 사무실 소음에 고통받는 직장인들

직장인 C 씨는 "자칫 지적했다가 서로 민망해지는 상황이 올까 제대로 말을 해본 적이 없다. 매일같이 봐야 하는 회사 동료인데 껄끄러워 지면 업무에 차질이 생길 것 같아 조용히 이어폰을 꺼내 음악을 듣거나 귀마개를 사서 끼곤 했다"고 털어놨다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.