지방 태우는 자몽의 쓴 맛, 화제의 다이어트 신소재 ‘나린진’

이와 같은 자몽의 다이어트 효과는 여러 연구들을 통해 증명됐다. 실제로 2006년 미국 의약식품저널 (Journal of Medicinal Food)에 실린 논문에 따르면, 12주 동안 참가자들에게 매일 먹는 식단을 유지하되 자몽 0.5개만 추가로 섭취하게 한 결과, 평균 1.63kg이 감량됐으며 많게는 4.54kg까지 체중이 감소한 것으로 나타났다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.