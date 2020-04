서울시, 버려진 노후공터 8곳 변신시킬 프로젝트 참여팀 모집

2012년 'Take Urban in 72hours'라는 이름으로 시작해 올해로 9년차를 맞은 이 사업은 관련분야 종사자(최소 1인)와 서울시민(최소 1인)을 포함해 대한민국 국민이면 누구나 5명 이상 20명 이내로 자유롭게 팀을 구성해 참여할 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.