LGU+, 기업 솔루션 판매 포털 'U+비즈마켓' 오픈

정숙경 LG유플러스 솔루션사업담당은 "최근 기업 SaaS(Software as a Service)형 클라우드 솔루션의 관심이 높아지면서 여러 솔루션을 한 눈에 확인하고 구매하고자 하는 요구를 반영해 U+비즈마켓을 선보이게 됐다"며 "국내 기업 환경에 맞는 클라우드 솔루션을 손쉽게 구비할 수 있도록 프로세스 개선과 신상품을 선보이겠다"고 말했다.

지금까지는 솔루션 별로 가입 신청을 진행하고, 매번 상담 등의 절차를 반복적으로 거쳐야 했지만 U+비즈마켓에서는 기업에서 필요한 솔루션들을 선택해 한 번에 신청하면, 고객센터에서 확인 후 즉시 가입 처리된다. 서비스 가입 이후 구매 이력이나 상품별 이용료, 납부 내역 등 청구 관리도 통합 관리할 수 있어 기업의 IT 비용 관리에 유용하다.