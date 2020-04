“제가 디자인 한 작품들이 뉴욕의 길거리와 상점들에 놓여있는 걸 볼 때 디자이너로서 가장 보람을 느껴요” 그래픽 디자이너 차수민

뉴욕에서 그래픽 디자이너로 활동중인 차수민씨는 한국인 유학생이 뉴욕에 정착한 몇 안되는 케이스 중 하나이다. 그는 미국 메릴랜드주 볼티모어의 메릴랜드 예술대학(Maryland Institute College of Art)를 우수 학생으로 졸업하였으며, 졸업 직후에 뉴욕의 광고, 마케팅 에이전시인 Amp Agency에서의 인턴 생활을 거쳐 브랜딩, 브랜드 전략 에이전시인 Love & War에 그래픽 디자이너로 일을 시작하였다.

