스마트팩토리 토털 솔루션 에어릭스, ‘설비 모니터링 월정액 서비스’ 출시

IIoT(Industry Internet of Thing), 산업현장 스마트팩토리 토털 솔루션기업 에어릭스(대표이사 김군호)가 구축에 드는 비용 때문에 스마트팩토리 도입을 망설이는 중소, 중견 제조 기업들을 위해 실질적 스마트팩토리 도입 전 스마트팩토리 입문을 위해 설비 원격 모니터링 월정액 서비스를 출시, 중소/중견기업의 도입 부담감을 최소화 했다.

