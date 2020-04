한국품질재단, 스마트팩토리&인공지능 분야 훈련생 모집

이에 따라 IT 계열 인사담당자 특강을 비롯해 현직자들과 함께 만드는 이력서ㆍ자기소개서ㆍ포트폴리오를 바탕으로 참여기업과의 협약을 통한 취업 연계 서비스도 제공할 예정이다.

먼저 '혁신성장 청년인재 집중양성' 사업은 IT 및 SW(소프트웨어) 분야 취업희망자를 대상으로 프로젝트 중심의 교육을 실시해, 혁신성장 8대 산업 분야 핵심인재 양성과 취업 연계를 바탕으로 일자리 미스매치를 해소하기 위한 사업이다.