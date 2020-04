한국야쿠르트가 이번에 진행하는 상반기 정기 공채의 모집분야는 영업 관리, IT 서비스, 연구 개발, 생산 관리 4개 직군이다. 4년제 대학교(대학원) 기졸업자 및 졸업예정자로 해외여행에 결격사유가 없으면 지원 가능하다.

