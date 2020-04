코로나 쇼크 비껴간 테슬라…3월 국내 수입차 1위는 '모델3'

모델3는 테슬라의 보급형 세단으로 세련된 디자인, 합리적인 가격, 수준 높은 자율주행 기술로 국내 소비자들의 마음을 사로잡았다. 또한 무선 소프트웨어 업데이트(Over The Air)를 통해 지속적인 애프터 서비스와 원격 진단이 가능하다는 점도 소비자들의 선택에 한몫 했다.

