반성문·기부·봉사활동 'n번방' 성범죄자들 '감형 전략 3종 세트' [한승곤의 사건수첩]

C 씨는 고등학교 1학년인 지난 2013년부터 담임교사를 스토킹하다 소년 보호처분을 받고, 학교에서 자퇴까지 한 것으로 알려졌다. 범행 시점은 봉사활동 시점과 겹친다.

조주빈을 도운 사회복무요원 C 씨는 과거 장애인 목욕 봉사를 하는 등 봉사활동을 했다. 그는 온라인에 올린 글에서 "누군가에게 도움이 되고 싶다"며 "함께 살아간다는 기쁨을 얻고 싶다"는 후기도 올렸다.