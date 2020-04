이젠아카데미컴퓨터학원, 자바·파이썬·빅데이터 R 프로그래밍 언어를 배워야 하는 이유

IT 정보기술 분야는 나날이 새로운 기술을 도입하여 시행착오를 겪으면서 미래를 꿈꾸는 분야이다. 생활에 편리함을 주는 자율주행자동차, 사물인터넷, 증강현실 등이 나날이 개발되고 있는 지금 새로운 생각, 열린 사고로 신기술 문명을 이끌어 나갈 인재로 성장하기를 바란다.

IT 프로그래밍 언어 교육은 국비지원 무료교육 제도를 이용할 수 있다. 국비지원 무료교육은 취업준비생 및 직장인의 업무경쟁력을 위해 고용노동부 국가에서 교육 훈련비 일부를 지원하는 제도를 말한다. 국가기간전략산업훈련ㆍ취업성공패키지 1유형은 전액 100% 무료교육, 취업성공패키지 2유형 및 재직자ㆍ실업자 국민내일배움카드제 경우 최대 85%까지 국비지원 무료교육이 가능하다.