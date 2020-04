“청약규제가 자유로운, 테라스하우스를 주목하라!” ‘테라비아타 in 삼송’ 4월 분양

국내 굴지의 건축사사무소 ‘선진’이 설계에 참여한 ‘테라비아타 인 삼송’은 테라스하우스의 새로운 스타일을 표방하며 루프탑 테라스, 다락방, 와이드 테라스, 뒷마당, 복층형, 디테일 설계 등이 적용된 84㎡ A, B, C, D 4타입의 ‘디자인 테라스하우스’를 선보인다.

올해에도 삼송지구에는 테라스하우스 단지의 공급이 이어진다. ‘테라비아타 in 삼송’(80가구), ‘고양삼송 우미라피아노’(527가구) 등으로 현재 한창 공사진행중에 있다. 가장 먼저 완성된 모습을 보게 될 단지는 ‘테라비아타 in 삼송’으로, 선시공 후분양 시스템으로 사업을 진행하여 분양시점인 4월부터 샘플하우스를 관람할 수 있을 예정이며, 7월이면 바로 입주가 가능하다고 관계자는 밝혔다.