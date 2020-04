[루머X진실]봄바람이 코로나19 잠재울까?

인플루엔자·사스 등 코로나19와 유사한 호흡기 바이러스 고온에 약한 특성 싱가포르·말레이시아 등 고온다습한 나라서도 코로나19 확진자 급증 WHO "날씨와의 연관성 속단하긴 일러"

