서대문구청 직원들 지역 외식업체서 도시락 시켜 먹는다

신촌영양센터, New York B&C, 한울타리, 야채를 담다, 루프탑캠핑 등의 업체들이 참여해 반계탕, 갈릭스테이크필래프, 불고기백반, 하루샐러드, 토마토라이스 등 다양한 메뉴를 선보인다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.